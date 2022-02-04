Премьерный показ дебютного сериала Надежды Михалковой «Номинация» прошел в Москве

Москва, 4 февраля. Российская актриса и режиссер Надежда Михалкова официально представила свою первую масштабную киноработу, которая получила название «Номинация». Премьера сериала состоялась в московском кинотеатре «Художественный» в минувший четверг.

Состоящая из четырех эпизодов лента посвящена семье кинодеятелей. Одну из ключевых героинь в картине исполнила старшая сестра постановщицы Анна. По ее словам, во время работы над созданием сериала обстановка на съемочной площадке была спокойной и комфортной для всех участников процесса.

«На площадке было все очень хорошо, гармония. Семья и работа — это совершенно разные вещи, совершенно не пересекающиеся. Тема для кино может быть любая вообще, мне кажется, но история семейных отношений — это всегда очень интересно, очень захватывающе. Смотрите, наслаждайтесь», — рассказала заслуженная артистка в беседе с ТАСС.

Надежда и Анна Михалковы являются дочерями народного артиста и Героя Труда России Никиты Михалкова от второго брака с супругой Татьяной. В день премьеры поддержать дебютантку киноиндустрии пришли все члены ее семьи. Мать режиссера призналась, что ее дочь раздумывала над сценарием «Номинации» несколько лет.

В конце января в столице состоялась премьера сериала «Карамора» Данилы Козловского. На показ он пришел вместе со звездой «Стиляг» Оксаной Акиньшиной.