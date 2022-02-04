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Актер Сергей Ершов назвал Урганта достойной заменой Маслякову

Шоу-бизнес
Актер Сергей Ершов назвал Урганта достойной заменой Маслякову
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 4 февраля. Артист шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов считает, что на место Александра Маслякова в КВН должен прийти кто-то выдающийся. По его мнению, для этой работы хорошо подошел бы шоумен Иван Ургант.

Масляков заразился коронавирусом и не смог принять участие в съемках КВН. На первых играх нового сезона его заменят звездные ученики. В кулуарах говорят, что Масляков не вернется в КВН в силу возраста и сейчас подыскивает преемника. К такому мнению склоняется и Сергей Ершов.

«Он не будет приглашать кого-то конкретно, по типу: «Вот ты будешь вести». Нет, он хочет многих попробовать и потом выбрать. Я думаю, там уровень будет самый высочайший. Иван Ургант, например», — поделился актер с изданием kp.ru.

На место Маслякова могут взять настоящую звезду, поскольку у великой игры должен быть великий ведущий, подытожил Ершов. Ранее юморист Максим Галкин рассказал, почему ведущий КВН не приглашал его быть судьей.

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квн масляков ургант
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