Минюст России включил WOT Foundation в список нежелательных организаций

Москва, 4 февраля. WOT Foundation («ВОТ ФОНД») включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Информация опубликована на сайте Министерства юстиции РФ. Компания зарегистрирована в Польше.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 25 января 2022 г», — информирует ведомство.

Ранее Минюст РФ и Генпрокуратура приступили к выполнению поручения президент Владимира Путина о борьбе с пытками в СИЗО. Предложения должны быть подготовлены к 1 июня.