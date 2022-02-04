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Минюст России включил WOT Foundation в список нежелательных организаций

Политика
Минюст России включил WOT Foundation в список нежелательных организаций
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 4 февраля. WOT Foundation («ВОТ ФОНД») включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Информация опубликована на сайте Министерства юстиции РФ. Компания зарегистрирована в Польше.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 25 января 2022 г», — информирует ведомство.

Ранее Минюст РФ и Генпрокуратура приступили к выполнению поручения президент Владимира Путина о борьбе с пытками в СИЗО. Предложения должны быть подготовлены к 1 июня.

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Все новости / Политика / Минюст России включил WOT Foundation в список нежелательных организаций
минюст нежелательная организация wot foundation
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