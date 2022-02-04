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Турецкий суд отклонил жалобу на изоляцию курдов в тюрьме на острове Имралы

Весь мир
Турецкий суд отклонил жалобу на изоляцию курдов в тюрьме на острове Имралы
wikipedia.org  /  Kurdishstruggle / CC BY 2.0

Анкара, 4 февраля. Конституционный суд Турции отклонил заявление адвокатского бюро «Асрын», пожаловавшегося на запрет контактов с четырьмя членами запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК), содержащимися в тюрьме на острове Имралы.

В обращении юридической организации отмечалось, что заключенные, среди которых — основатель и лидер РПК Абдулла Оджалан, уже на протяжении 10 месяцев не связывались со своими адвокатами и семьями. При этом правозащитники отмечают, что запрет на контакты с внешним миром и невозможность родных и юридических консультантов получить хоть какие-то известия об этих людях, противоречат нормам турецкой конституции.

Заключенные с острова Имралы

Адвокаты в своей апелляции отмечали, что Абдулла Оджалан в последний раз разговаривал со своим братом по телефону в конце марта 2021 года, а с адвокатами он встречался лишь в мае, июне и августе 2019-го, да и то — после восьми лет полной изоляции.

Он находится в турецкой тюрьме в общей сложности уже около 23 лет — в 1999 курдского оппозиционного деятеля, стремившегося добраться до Нидерландов через территорию Кении, захватили турецкие коммандос, реализовавшие свою операцию в Африке с одобрения занимавшего тогда пост президента США Билла Клинтона.

Как основатель РПК Абдулла Оджалан стал символом курдского сопротивления
Федеральное агентство новостей /

На родине Оджалан был приговорен к смертной казни, которая позже, в 2002 году, под давлением общественности была заменена на пожизненное заключение. Впоследствии Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно признавал неправомерность задержания оппозиционера, отсутствие независимого расследования и суда.

С тех пор условия его содержания неоднократно улучшались, он выступал с обращением к своим сторонникам с призывами о прекращении военной конфронтации ради политической борьбы, доходило даже до обсуждения условий сделки: нескольких курдских активистов предлагали отпустить на свободу взамен на выезд всех членов РПК из Турции.

Тем не менее сейчас противостояние Анкары и «Рабочей партии Курдистана» все еще продолжается.

Трое других курдов, находящихся в камерах на острове Имралы, — Хамили Йылдырым, Вейси Акташ и Омер Хайри Конар — были заключены в ту же тюрьму в 2015 году и содержатся в одиночных камерах. С тех пор эти мужчины подали по меньшей мере 750 заявок на встречи с адвокатами и 350 на свидания с родственниками, однако их просьбы удовлетворяли весьма редко.

Борьба с системой

В своем последнем обращении в высшую судебную инстанцию правозащитники отметили, что все задержанные имеют преклонный возраст (Оджалану, например, уже 72 года) и проблемы со здоровьем, а абсолютная изоляция, которой они подвергаются в течение столь длительного времени, угрожает их психическому и физическому состоянию.

Тем не менее Конституционный суд Турции отклонил ходатайство, не посчитав, что у претензий есть основания.

«Было понятно, что заключенные имеют возможность доступа к медицинским услугам, что существуют ограничения на их встречи с посетителями и адвокатами и что нет серьезной опасности для их жизни, материальной или моральной целостности в связи с их содержанием под стражей», — отмечается в итоговом решении.

В прошлом семьи задержанных подавали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявив, что их не допускают до свиданий с родными. Впрочем, это не привело ни к каким реальным результатам, поскольку «Рабочая партия Курдистана» признана Анкарой террористической группировкой. Это дает турецкому руководству право на применение крайне строгих мер к ее членам.

При этом власти используют РПК как способ для давления на курдское меньшинство в стране и за его пределами, а также для ликвидации местных партий, представляющих данную народность. Оппозиционных политиков и целые организации объявляют вне закона по обвинению в сговоре с террористами, что позволяет устранить «неудобные» силы, мешающие политике президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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турция курды
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