Зрелищные полеты Су-30СМ и Су-35С сил Союзного государства показали на видео

Минск, 4 февраля. Силы Союзного государства провели совместную тренировку с участием истребителей Су-30СМ и Су-35С. Соответствующее видео появилось в Сети.

Истребители Су-35С ВКС РФ совместно с белорусскими Су-30СМ выполнили зрелищные полеты в рамках совместных оперативно-тактических маневров. Они отработали задачи по перехвату нарушителей границы, а также провели воздушный бой с «противником». Тренировка проходила на высоте свыше восьми тысяч метров.

«Сегодня был выполнен парный полет на патрулирование воздушного пространства Республики Беларусь. Протяженность маршрута была 1800 километров, высота полета — 8 250 метров, скорость – 750 километров в час», — уточнил командир авиационного звена Дмитрий Бокань.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в США встревожены проверкой сил Союзного государства, поэтому внимательно следят за ситуацией. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей недавно провел разговор с помощником госсекретаря по европейским и евразийским делам Госдепа США Карен Донфрид, передает «Царьград».