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МИД ПНЕ Ливии предложил выплатить половину задолженности перед Африканским союзом

Весь мир
МИД ПНЕ Ливии предложил выплатить половину задолженности перед Африканским союзом
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Аддис-Абеба, 4 февраля. Министр иностранных дел и международного сотрудничества утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш обсудила в среду с главой МИД Чада Махаматом Зене Шерифом двусторонние отношения и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Встреча дипломатов состоялась в столице Эфиопии на полях сороковой сессии Исполнительного совета Африканского союза (АС). Согласно информации пресс-службы МИД ПНЕ, стороны затронули, в частности, тему накопившейся за многие годы финансовой задолженности Ливии перед АС.

С учетом исключительных обстоятельств, с которыми столкнулась страна в последнее время, Наджла Мангуш выдвинула предложение по решению этого вопроса путем сокращения вдвое причитающейся суммы при условии, что оставшаяся часть выплачивается единовременно. Со своей стороны, глава МИД Чада приветствовал данное предложение и пообещал представить его в Министерском комитете по оценке взносов при АС, где в настоящее время председательствует Нджамена, а после утверждения принять меры по его реализации.

Примечательно, что в условиях острого политического кризиса в Ливии, последовавшего после срыва общенациональных выборов в декабре прошлого года и завершения срока полномочий ПНЕ, кабмин продолжает выполнять свои функции на фоне всеобщего осуждения. До тех пор, пока ситуация с исполнительной властью остается неясной, утратившее легитимность правительство вряд ли имеет право решать такие значимые вопросы, как финансовые взносы в международных организациях.

Стоит отметить, что в ходе переговоров политики обсудили также вопрос о возвращении секретариата Сообщества государств Сахель-Сахара в официальную штаб-квартиру в Триполи. Затронули и механизмы, обеспечивающие выполнение всех необходимых для этого процедур.

Предыдущая встреча Наджлы Мангуш и Махамата Зене Шарифа состоялась в конце 2021 года в кулуарах саммита Турция — Африка в Стамбуле. Тогда главной темой их разговора стало обеспечение безопасности границ между двумя странами.

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ливия
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