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Военный эксперт Сивков раскрыл, как Россия заставит Запад пойти на уступки

Политика
Военный эксперт Сивков раскрыл, как Россия заставит Запад пойти на уступки
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 февраля. Россия может предпринять ряд серьезных шагов, после которых США будут вынуждены не просто сесть за стол переговоров, но и согласиться на выдвинутые Москвой условия. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков.

По словам аналитика, Россия выдвинула список требований к Соединенным Штатам в том числе для того, чтобы предложить американцам отказаться от нового витка гонки вооружений. Однако США этого не поняли, и теперь следующий раунд этой гонки, а вслед за ним и новый этап конфронтации неизбежен.

Сивков подчеркивает, что РФ уже сейчас обладает вооружением, аналогов которому нет в мире. Теперь Россия сможет пойти дальше и запустить производство супероружия, которое просто не оставит американцам никакого выбора.

«Я хочу заметить, что Россия сможет обеспечить производство в массовом порядке супероружия, которого нет во всем остальном мире. И это заставит американцев сесть за стол переговоров без всякой лишней болтовни и их условий», — заявил доктор военных наук в интервью каналу Baltnews.

Кроме того, чтобы закрепить свой успех, Россия может предпринять и ряд других мер в военно-политической сфере. И в первую очередь речь идет о создании союза с Китаем, к которому со временем могут присоединиться и другие государства.

Военный эксперт Сивков раскрыл, как Россия заставит Запад пойти на уступки
ПолитЭксперт / Аврора Зорина

«Мы могли бы создать блок по оси Москва-Пекин. Этот блок по своему экономическому, военному и научно-техническому потенциалу будет значительно превосходить США, НАТО и AUKUS. Нас толкают к этому, и сейчас переговоры в этом направлении ведутся. Если российско-китайский блок будет создан, то он очень быстро увеличится в размерах. Расширяясь по принципу НАТО, он может включить в свой состав Иран, Сирию, в перспективе Ирак, Северную Корею, страны Юго-Восточной Азии», — считает эксперт.

Аналитик предполагает, что новый союз станет не просто мощным противовесом НАТО и всему коллективному Западу, но и поставит под угрозу дальнейшее будущее США, Британии и Евросоюза.

«Такой блок по мощности значительно превзойдет НАТО, и Западу будет нечего ему противопоставить. Он будет неуязвимым и губительным для Запада. Западу будет очень нехорошо, тогда они сядут за стол переговоров. Более того, вслед за этим на Западе пойдут процессы разрушительного характера, из-за которых Западная цивилизация в принципе может исчезнуть», — убежден доктор военных наук Константин Сивков.

Немецкий политолог Александр Рар ранее высказал свое мнение о том, почему Запад не сможет отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, и как санкции против РФ могут обернуться неожиданными последствиями для самого Запада.

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