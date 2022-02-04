Эксперт Бартош: дрон ВСУ был перехвачен при выполнении шпионской миссии в Белоруссии

Москва, 4 февраля. Белорусские силы ПВО смогли принудительно посадить украинский разведывательный БПЛА, вторгшийся в воздушное пространство страны. Этот инцидент свидетельствует о намерении Киева вести активную разведку военного потенциала Союзного государства, уверен эксперт Александр Бартош.

МИД Белоруссии направил ноту протеста украинскому дипломатическому ведомству после того, как дрон ВСУ был перехвачен силами ПВО страны. Беспилотник должен был собрать данные о полигоне Брестский на западе республики, рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в интервью изданию «ПолитЭксперт».

«То, что Украина ведет активную разведку всех видов — агентурную, радиотехническую, воздушную, это вполне естественно для страны, которая готовится к военному столкновению. В то же время отправка беспилотника в воздушное пространство Белоруссии представляет собой грубейшее нарушение международных норм и правил. Это запрещено», —подчеркнул Бартош.

Среди задач миссии шпионского беспилотника ВСУ могла быть подготовка провокации против России и Белоруссии. Подобные поползновения необходимо решительно и профессионально пресекать, резюмировал собеседник «ПолитЭксперта».

Официальные представители Минобороны и МИД РФ неоднократно разъясняли строго оборонительную суть российской военной доктрины и призывали все соседние государства к взаимовыгодному сотрудничеству вместо стремления разжигать конфронтацию с Москвой и Минском.

Ранее политолог Владимир Корнилов разоблачил очередной вброс американского издания The Times о якобы имеющей место концентрации частей российской армии у границы с Украиной. Об информационных провокациях Вашингтона и Киева против республик Донбасса сообщал «Царьград».