Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 19:12
19:06
Политика
Британский посол Броннерт назвала Россию прекрасным государством
19:05
Армия
Мантуров: МО РФ получит первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки до июля 2022 года
19:05
Происшествия
Правоохранители возбудили 2750 уголовных дел после погромов в Казахстане
19:05
Политика
Политолог Межевич: симметричный ответ России на блокировку вещания RT в Германии уникален
19:04
Экономика
Фондовые индексы США демонстрируют падение после публикации статистики рынка труда
19:04
Общество
Школьники Псковской области могут продолжить обучение на летних каникулах из-за дистанта
19:03
Общество
Самарский губернатор прервал совещание, отправив глав муниципалитетов на снегоборьбу
19:00
Весь мир
Четыре землетрясения произошли у берегов Египта за последний месяц
19:00
Общество
Главные новости дня: 4 февраля
18:59
Общество
ВОЗ может запросить у России дополнительные данные по вакцине от COVID-19 «Спутник V»
Все новости

Эксперт Бартош: дрон ВСУ был перехвачен при выполнении шпионской миссии в Белоруссии

Армия
Эксперт Бартош: дрон ВСУ был перехвачен при выполнении шпионской миссии в Белоруссии
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Москва, 4 февраля. Белорусские силы ПВО смогли принудительно посадить украинский разведывательный БПЛА, вторгшийся в воздушное пространство страны. Этот инцидент свидетельствует о намерении Киева вести активную разведку военного потенциала Союзного государства, уверен эксперт Александр Бартош.

МИД Белоруссии направил ноту протеста украинскому дипломатическому ведомству после того, как дрон ВСУ был перехвачен силами ПВО страны. Беспилотник должен был собрать данные о полигоне Брестский на западе республики, рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в интервью изданию «ПолитЭксперт».

«То, что Украина ведет активную разведку всех видов — агентурную, радиотехническую, воздушную, это вполне естественно для страны, которая готовится к военному столкновению. В то же время отправка беспилотника в воздушное пространство Белоруссии представляет собой грубейшее нарушение международных норм и правил. Это запрещено», —подчеркнул Бартош.

Среди задач миссии шпионского беспилотника ВСУ могла быть подготовка провокации против России и Белоруссии. Подобные поползновения необходимо решительно и профессионально пресекать, резюмировал собеседник «ПолитЭксперта».

Официальные представители Минобороны и МИД РФ неоднократно разъясняли строго оборонительную суть российской военной доктрины и призывали все соседние государства к взаимовыгодному сотрудничеству вместо стремления разжигать конфронтацию с Москвой и Минском.

Ранее политолог Владимир Корнилов разоблачил очередной вброс американского издания The Times о якобы имеющей место концентрации частей российской армии у границы с Украиной. Об информационных провокациях Вашингтона и Киева против республик Донбасса сообщал «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Эксперт Бартош: дрон ВСУ был перехвачен при выполнении шпионской миссии в Белоруссии
украина всу белоруссия бпла
Комментировать