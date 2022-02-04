«Скоро начнут понимать факты»: союз России и Китая приведет к «гибели мозга» НАТО

Вашингтон живет в своем мире фантазий, который в ближайшее время могут разрушить совместные действия России и Китая. Такого мнения придерживается директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политический эксперт Дмитрий Егорченков.

Американские власти сделали все для стратегического сотрудничества между Россией и Китаем, которое приведет к «гибели мозга» НАТО, заявил политолог, процитировав известное заявление президента Франции Эммануэля Макрона. По словам специалиста, в последнее время власти США всеми способами подтверждают слова французского лидера, поскольку предпринимают неадекватные действия по отношению к России и Китаю.

«Некоторое время назад президент Эммануэль Макрон сказал, что мозг НАТО умер. Тогда все возмутились. Но чем дальше, тем больше наши американские партнеры со звероподобным усердием доказывают этот тезис французского президента. То, что мы видим в заявлениях официальных лиц США, — это не политические заявления, а чистый пиар, который они называют пропагандой. Но разница между пропагандой и пиаром очень велика. Пиарщик, продающий какую-нибудь лабуду, может позволить себе врать о качестве этой лабуды. Пропагандист, особенно военного времени, должен основываться на фактах. Это всем хорошо известно», — указал эксперт.

Дмитрий Егорченков считает, что американские власти беспочвенно и без каких-либо фактов пытаются сегодня обвинить Москву и Пекин во всех смертных грехах.

«Американцы сегодня откатились по уровню ужасов пропаганды к Первой мировой войне, когда не нужно было основываться на каких-то фактах, поскольку главным было — напугать общественность. Это то, что сейчас делают американцы. Когда им задают вопрос «Почему?», они отвечают: «Потому-то потому». Другого ответа у американцев нет. Но самое главное, что он и не предполагается», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Политолог также добавил, что если США не понимают слов в диалоге с Россией и Китаем, то скоро начнут понимать факты, которые последуют после решительных действий Москвы и Пекина.

«Они живут в своем мире фантазий. Ну, хорошо. Значит, им это будет разъяснено на конкретных денежных примерах. Сколько сегодня у нас уже стоит нефть? 92 доллара за баррель! А будет еще больше. От этого выиграют и Россия, и Китай. Потому что Пекин с нами торгует и по газу, и по нефти по долгосрочным контрактам, а не по спотовым. Поэтому постковидное восстановление экономики будет проходить в России и Китае. Они не хотят понимать слов? Тогда начнут понимать факты», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

Президент России Владимир Путин загадал Западу слишком сложную загадку, которая развязала горячие споры и расколола политическую элиту Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале CNN.