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Психолог Наумова предложила поставить ограничение на поступление в вузы для детей до 14 лет
Общество
Психолог Наумова предложила поставить ограничение на поступление в вузы для детей до 14 лет
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

На поступление в вузы детям в возрасте до 14 лет стоит поставить ограничение. Такого мнения придерживается детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Основываясь на опыте малолетней девочки-вундеркинда, поступившей в Московский государственный университет им. Ломоносова, психолог объяснила ФАН свою позицию.

По мнению эксперта, чтобы ребенок мог получать образование в высшем учебном заведении, ему как минимум нужно самостоятельно добираться до вуза и, конечно, иметь какие-то коммуникативные навыки.

«Как показал опыт девочки, ребенок не мог находиться один в аудитории, а по различным причинам педагоги не смогли допустить на занятия папу девочки. Следовательно, каким образом ребенок должен изучать дисциплину? Дистанционно? Кроме того, программы высшего образования никаким образом не адаптированы для детей», — говорит Наумова.

Детский психолог Наумова предложила поставить ограничение на поступление в ВУЗы детям до 14 лет
vk.com / Наталья Наумова

Детский психолог считает, что в психологии (именно эту дисциплину выбрала школьница для изучения) есть темы, которые затрагивают ряд сложных для ребенка вопросов. К примеру, смерть, суицид и другое.

«Изучение подобных тем только портило бы психику ребенка, нарушало бы его гармоничное развитие. Есть темы, которые давать ребенку слишком рано, и это даже может быть опасным», — объясняет специалист.

Детский психолог Наумова предложила поставить ограничение на поступление в ВУЗы детям до 14 лет
pixabay.com / PD

А вот с 14 лет Наталья Наумова допускает поступление ребенка в вуз. По ее мнению, в этом возрасте подросток более интеллектуально развит.

«Ребенок понимает, что такое терпение и воля, умеет договариваться и реагировать на ситуации где-то более гибко. Понятна его ориентированность, он может высказать свою точку зрения, действовать самостоятельно, а не под влиянием родителей. Ребенок сам способен сделать выбор, что для него будет лучше. Тогда можно будет и в институте учиться, и раньше его заканчивать — и это будет разумно. Но первокласснику поступать в институт — это неадекватно», — заключила детский психолог.

Ранее профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров заявлял, что девочка-вундеркинд должна вернуться в школу. По его мнению, ей еще рано учиться в университете, так как ее интересы со временем могут кардинально измениться.

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мгу образование психология вузы наумова
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