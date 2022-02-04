Академик Полеванов: «Рост цен на нефть закономерен, это — сигнал для ЕС подумать над ошибками»

Кризис энергетики, который переживает Европа, закономерен. Политики Евросоюза ничего не делают, чтобы решить проблемы своих стран, вместо этого они в угоду США пытаются противостоять России. В европейских столицах тысячи малоимущих стариков мерзнут в своих квартирах, и это — не последние трагедии Евросоюза. Об этом ФАН рассказал академик РАЕН Владимир Полеванов.

Накануне стало известно, что российская нефть марки Urals вновь рекордно подорожала, преодолев отметку в 93 доллара впервые с 2014 года. Стоимость Brent поднялась выше 91 доллара за баррель также впервые за семь лет.

Вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России» Владимир Полеванов пояснил, что нефть и золото можно назвать индикаторами состояния напряженности в мире. Во время любых кризисов, по словам эксперта, цены на эти товары растут.

«Энергетика отражает все, что происходит в мире. Сегодня общество живет в ожидании войны, это вылилось в естественное подорожание нефти. Вашингтон и его сателлиты поставили мир на грань существования. Европа давно потеряла самостоятельность, власти стран Евросоюза вместо того, чтобы заботиться о благосостоянии своих народов, в ущерб им защищают политические и коммерческие интересы США. При этом все ждут, чем закончится диалог Москвы и Вашингтона на предмет обеспечения международной безопасности. Как мы видим, Соединенные Штаты демонстрируют нежелание слышать какие-либо разумные доводы, поэтому напряженность сохраняется», — заметил политолог.

Российский государственный и политический деятель напомнил: когда-то правитель Ливии Муаммар Каддафи открыто заявил, что Европа будет жить, пока его страна принимает у себя беженцев и дает работу и хлеб бедствующим. По словам собеседника ФАН, европейские страны, помогая США, разрушили Ливию и нанесли удар по самим себе.

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«Нефть и газ растут в цене вполне закономерно. Вслед за топливом в Европе дорожает все. В Великобритании появился новый термин — «топливные нищие». Так именуют англичан, которые не имеют возможности обогреть себя и свое жилье. Легендарный полярный путешественник Руаль Амундсен говорил, что человек может привыкнуть к любым условиям, кроме холода. За этот отопительный период в Великобритании зафиксировано более 20 тыс. случаев гибели граждан: они насмерть замерзли, потому что не смогли оплатить счета за коммуналку. Ситуация далека от нормализации, все станет еще хуже: количество «топливных нищих» вырастет во всех европейских столицах», — добавил эксперт.

Аналитик напомнил, что в настоящее время лидер России Владимир Путин находится с визитом у своего коллеги — главы КНР Си Цзиньпиня. Он высказал мнение, что в ближайшие дни, вероятно, президент РФ выступит с заявлением о выработанных вместе с нашими китайскими союзниками дальнейших планах совместного развития и сотрудничества. Доктор геолого-минералогических наук уточнил, что от его слов на международной арене будет зависеть многое, в том числе цены на нефть. Он заключил, что выбор у Европы невелик, что-либо изменить в недалеком будущем ее политики вряд ли смогут. Поэтому европейцам предстоит пережить период еще более тяжелый, чем тот, в котором Россия оказалась в девяностые. Полеванов указал, что рост цен на нефть — всего лишь индикатор усиливающейся бури, и высказал надежду, что, пережив ее, европейцы поймут, какие приоритеты в жизни и политике имеют истинную ценность.

Ранее ФАН рассказал, чем выгодна антитеррористическая операция в Сирии для США сейчас. Это — разыгранный спецслужбами США спектакль, который должен отвлечь мировое сообщество от неудобных для президента США Джо Байдена вопросов.