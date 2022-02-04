Объем продаж автомобилей в РФ упал почти на 4%

Москва, 4 февраля. Ассоциация европейского бизнеса подсчитала потери отечественного автомобильного рынка в прошлом месяце. Об этом пишет «Автостат».

Реализация легковых машин, а также коммерческого транспорта группы LCV в январе сократилась на 3,7% и достигла 91 662 экземпляров, выяснили аналитики.

Представители АЕБ объясняют, что январь традиционно является месяцем низких результатов продаж в России. Эксперты и ранее предсказывали, что сегмент продолжит снижение, характерное для 2021 года, и в нынешнем году.

Отмечается также, что продажи легких коммерческих авто просели серьезнее, чем ранее. Падение составило 15%, что специалисты связывают со снижением бизнес-активности в Новый год. Кроме того, в ассоциации не считают, что рынок стремительно реабилитируется в текущем году. Однако в АЕБ допускают, что тенденция начнет меняться во второй половине 2022 года.

Предполагается, что к концу года в РФ продадут 1,722 млн транспортных средств (легковых авто + LCV). Это будет равноценно росту рынка на 3,3% к итогам 2021 года.

Наиболее популярными моделями в стране сейчас являются представители АвтоВАЗа в виде Lada. Их продажи в январе упали на 17%, до отметки 18 045 машин. «Серебро» принадлежит Kia с 12 321 моделью и результатом в -18%. На третьем месте расположился Hyundai, который продал 11 356 авто (+4% к январю 2021 года). Отличную динамику показал китайский концерн Geely. Продажи машин выросли в 3,4 раза.