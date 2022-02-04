Премьер-министр Мали назвал Турцию среди альтернативных Европе партнеров по безопасности

Бамако, 4 февраля. Власти переходного периода Мали готовы укреплять сотрудничество с Турцией в сфере безопасности. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига.

«Наши государства являются одними из крупнейших исламских стран, и это нельзя игнорировать, потому что нас с детства учат тому, что мусульмане — братья. Тем не менее мы светская страна, где исповедаются все религии. Турецкий народ дружелюбный, и в последние годы экономические, а также политические отношения с Турцией начали постепенно развиваться. Поэтому мы хотели бы придать новый импульс сотрудничеству, которое затрагивает сферу безопасности», — отметил чиновник.

По словам Маига, правительство в Бамако анализирует геополитическую обстановку в мире, проводит оценку экономической и дипломатической экспансии Анкары, «пытающейся занять свое место в Африке».

«Наше же население должно сохранять надежду. Впервые за десятилетия у руля Мали находятся настоящие патриоты, заинтересованные во всестороннем и разноплановом развитии государства и общества, выстраивании сильной и независимой республики. Нация поняла наши намерения после того, как Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело против нас незаконные санкции. Причем все это спонсировалось из-за рубежа, иностранными державами», — продолжил премьер-министр.

Высокопоставленный чиновник напомнил, что народ единым фронтом выступил с поддержкой властей, организовав в Бамако и других крупных городах антифранцузские митинги, в которых участвовало несколько сотен тысяч человек. В общей сложности на демонстрации вышло почти 4 миллиона граждан.

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«За более чем 30 лет избирательных кампаний ни один президент не смог мобилизовать более 2 миллионов жителей сразу. Я считаю, что ЭКОВАС и те, кто стоял за сообществом, пытаются дестабилизировать обстановку в нашем государстве. Однако у них ничего не получилось. Сегодня страной управляет президент переходного периода полковник Ассими Гоита. Этот молодой офицер много лет отдал борьбе с радикалами и до сих пор является главой спецподразделения антитеррора. Поэтому он так активно поддерживается народом, люди доверяют ему», — добавил Маига.

Глава малийского правительства сообщил, что в Бамако благодарны Анкаре за внимание и рассчитывают на ее поддержку в случае необходимости.

«Мы рассматриваем возможность рабочей поездки в Турцию с рядом министров, чтобы изучить области сотрудничества. Так поступают все развивающиеся державы», — заключил премьер.

Ранее стало известно, что более 235 новобранцев завершили двухмесячный курс подготовки и пополнили ряды национальной армии Мали (FAMa). Это люди от 18 до 30 лет, они проходили обучение тактике, стрельбе, обращению с разнообразным оружием и оказанию первой помощи.