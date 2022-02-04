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Военнослужащие Росгвардии приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 17:53
Олимпийские игры 2022
Военнослужащие Росгвардии приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине
ТАСС  /  GRZEGORZ MICHALOWSKI

Пекин, 4 февраля. Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации поучаствовали в церемонии открытия 24-й зимней Олимпиады.

Конькобежка Ольга Фаткулина, являющаяся военнослужащей Росгвардии, стала одним из знаменосцев сборной России на церемонии открытия пекинской Олимпиады. Игры в Китае станут для спортсменки третьими в карьере, сообщила пресс-служба ведомства. Фаткулина является серебряным призером сочинской Олимпиады, состоявшейся в 2014 году.

Военнослужащие Росгвардии приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Пресс-служба Росгвардии /

В Пекине военнослужащие Росгвардии поборются за медали в семи различных дисциплинах. Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит на ОИ-2022 под флагом ОКР.

Ранее президент РФ Владимир Путин задремал во время прохода украинских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Мероприятие проходило на стадионе «Птичье гнездо».

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