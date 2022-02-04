Продюсер Майкл Патрик Кинг заявил о готовности снять второй сезон сериала «И просто так»

Лос-Анджелес, 4 февраля. Создатель продолжения культового сериала «Секс в большом городе», получившего название «И просто так», Майкл Патрик Кинг выразил надежду на съемки второго сезона телешоу с Сарой Джессикой Паркер в главной роли.

Премьера «И просто так» состоялась 9 декабря на стриминговой платформе HBO Max. Финальная серия и фильм о создании сериала вышел 3 февраля. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, многие зрители тепло встретили проект, это убедило продюсера Кинга в необходимости съемок второго сезона.

«Мы сделали то, что было трудно сделать, то есть мы взяли что-то знакомое и сделали это новым, в лучшую и в худшую сторону», — поделился он с Variety.

Паркер согласна с Кингом, единственное, что ее смущает — это расписание актеров. У Синтии Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) могут быть съемки в других проектах.

Ранее дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о сериале «И просто так». Модель была возмущена стереотипами о русских женщинах.