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Фотография укутавшегося пледом на церемонии открытия Олимпийских игр Путина попала в Сеть

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 17:42
Общество
Фотография укутавшегося пледом на церемонии открытия Олимпийских игр Путина попала в Сеть
ТАСС  /  Дружинин Алексей

Пекин, 4 февраля. Глава российского государства Владимир Путин посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр. Она проходит на Пекинском национальном стадионе.

В Сеть попал кадр, на котором запечатлен укрытый пледом президент РФ. Владимир Путин разместился на одной из трибун. Вероятно, там довольно прохладно. Путин стоя приветствовал российскую сборную, когда она проходила по арене. Глава государства помахал рукой соотечественникам.

На своей трибуне Владимир Путин сидит один, поэтому он предпочел не пользоваться медицинской маской. На опубликованной в Сети фотографии можно рассмотреть верхнюю одежду российского президента. Он облачился в темную зимнюю куртку черного цвета.

В интернет ранее попало видео, на котором запечатлен задремавший президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства прикрыл глаза, когда на арене появились представители украинской команды спортсменов. Выход российской сборной Владимир Путин не пропустил.

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путин олимпийские игры пекин
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