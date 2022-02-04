Стратег «Сбера» Рапохин: ЦБ может поднять ключевую ставку до 9,5%

Москва, 4 февраля. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин предположил, что регулятор поднимет ставку на ближайшем заседании на процент.

Вероятное повышение ключевой ставки в России пройдет на уровне 1%, с 8,5% до 9,5% годовых, полагают в Сбербанке. Ожидается, что соответствующее решение будет принято советом директоров регулятора 11 февраля.

«Главная причина для такого решения — отсутствие улучшения инфляционных показателей. Как и в декабре, когда ЦБ повысил ставку на те же 100 б. п., признаки замедления инфляции по-прежнему отсутствуют», — подчеркнул Рапохин.

Прежнее заседание Центробанка прошло 17 декабря. Тогда Банк России поднял индикатор с 7,5% до 8,5%. По данным Росстата, годовая инфляция в декабре 2021 года достигла 8,39%, что является рекордом за последние шесть лет.

Министр финансов России Антон Силуанов в середине января заявил, что пик роста потребительских цен в государстве уже прошел. ЦБ установил целевой уровень у отметки в 4%. Минэкономразвития подсчитало, что к 28 января давление инфляции достигло 8,82%.

Также в SberCIB Investment Research считают, что на последующем заседании 18 марта, Центральный банк РФ поднимет ключевую ставку дополнительно на 50 б.п., так как весной ожидается замедление инфляции.

Накануне совет управляющих Европейского центрального банка решил не менять предыдущее значение базовой процентной ставки по кредитам. Она осталась на нулевом уровне.