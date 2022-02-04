Переболевшего коронавирусом Щербакова выписали из больницы

Москва, 4 февраля. Народного артиста России Бориса Щербакова отпустили домой после прохождения лечения от коронавируса, об этом сообщила его супруга Татьяна Бронзова.

Первые симптомы болезни проявились у актера после поездки на съемки в Ростов-на-Дону. Щербаков стал жаловаться на общую слабость и кашель. Он сразу сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Народного артиста тут же госпитализировали.

Болезнь протекала у Щербаков в легкой форме, поскольку он был вакцинирован. По словам Бронзовой, с мужем сейчас все в порядке.

«Он уже вышел из больницы, в пятницу уже в спектакле играет. Все хорошо, все живы и здоровы», — поделилась она с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что актер Иван Охлобыстин, ставший известным благодаря ситкому «Интерны», заразился коронавирусом.