Безработица в США достигла 4% по итогам января

Вашингтон, 4 февраля. Уровень безработицы в США по итогам января 2022 года достиг 4%, что на 0,1 процентного пункта выше по сравнению с концом декабря, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Вместе с тем число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 467 тысяч. Опрошенные порталом DailyFX ожидали менее значительного увеличения этого показателя. По их мнению, количество американцев, занятых в несельскохозяйственных отраслях, в январе должно было вырасти на 150 тысяч. В то же время они прогнозировали сохранение безработицы на уровне декабря.

Минтруд США также отчитался о росте почасовой заработной платы. По данным ведомства, в январе американцы стали получать на 0,7% больше в денежном выражении. За год средняя оплата за час отработанного времени увеличилась в США на 5,7%. Сейчас она составляет 31,63 доллара.

Безработица в Соединенных Штатах достигла пика в апреле 2020 года, когда власти ввели карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Тогда показатель достиг 14,8%, что является максимумом с 1940 года.

Минфин США ранее зафиксировал рекордный показатель госдолга. Впервые в истории государственные обязательства страны превысили 30 трлн долларов.