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Снежная буря в США оставила без электричества 800 тысяч человек

Весь мир
Снежная буря в США оставила без электричества 800 тысяч человек
twitter.com/PowerOutage_us  /  Официальная страница ресурса PowerOutage.us

Ричмонд, 4 февраля. Более 800 тыс. американцев остались без света из-за снежной бури, которая прошла по юго-восточной части США. Об этом сообщает ресурс, отслеживающий отключения электроэнергии, PowerOutage.US.

Больше всего от непогоды пострадали жители Виргинии, Северной Каролины и Джорджии. В первом штате без электричества остались 378,7 тыс. человек, во втором 163,3 тыс. и в третьем 79,4 тыс. Также большое количество отключений наблюдается в Южной Каролине, Мэриленде и Теннеси — 71,1, 59,6 и 48,3 тыс. соответственно.

По данным СМИ, поломки произошли из-за того, что снег облепил линии электропередач, а где-то упавшие деревья оборвали провода. По словам директора управления по чрезвычайным ситуациям округа Хейл Рассела Уидена, один человек погиб и восемь получили ранения в результате торнадо недалеко от Сойервилля, штат Алабама. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным метеорологической службы США, зимние штормовые предупреждения на этой неделе затронули более 54 миллионов человек по всей стране. К утру пятницы шторм обесточил более 300 тыс. домов и предприятий, в основном в Огайо и Теннесси.

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