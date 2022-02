Снежная буря в США оставила без электричества 800 тысяч человек

Ричмонд, 4 февраля. Более 800 тыс. американцев остались без света из-за снежной бури, которая прошла по юго-восточной части США. Об этом сообщает ресурс, отслеживающий отключения электроэнергии, PowerOutage.US.

Over 800k customers are without power across the mid and south eastern USA. Due to a large winter storm with high winds moving through the area. Check out https://t.co/kJ0OPcOSrS for detailed #PowerOutage data. [2022-01-03 11:37 EST] pic.twitter.com/OyDKT1Mf8b