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Политолог Хазин высмеял громкие заявления стран Запада о «вторжении» России на Украину

Политика
Политолог Хазин высмеял громкие заявления стран Запада о «вторжении» России на Украину
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 февраля. Ответы на все вопросы о «нападении» России на Украину дал анекдот. Его рассказал политолог Михаил Хазин.

Политолог поделился одним коротким забавным рассказом в эфире программы «Сухой остаток» на телеканале «Царьград». Ведущий Юрий Пронько спросил эксперта о сроках «вторжения» России на территорию украинского государства.

«Захер-Мазох встречает маркиза де Сада и просит: «Ну помучь меня!» А де Сад посмотрел на него и отвечает: «Нет, придётся подождать», — иронично раскрывает детали российского «вторжения» на Украину Хазин.

Можно повести параллель между анекдотом и взаимоотношениями России и Запада. По мнению эксперта, представители стран Запада также просят российского лидера напасть на Украину. Но Путин отвечает: нужно подождать. Например, полгода.

Отметим, что западные СМИ регулярно публикуют журналистские материалы о возможном «нападении» России на Украину. Корреспонденты даже рисуют карты и схемы, по которым произойдет «наступление» РФ на соседнее государство.

Кремль неоднократно опровергал подобную информацию и заявлял, что провокаций следует ожидать от Киева.

Ранее Хазин заявил, что угрозы президента США Джо Байдена о лишении России доллара сравнимы с поведением хулиганов из подворотни.

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