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Кардиолог Хорошев предупредил, после приема каких лекарств запрещено водить авто

Общество
Кардиолог Хорошев предупредил, после приема каких лекарств запрещено водить авто
pixabay.com  / 

Нельзя оправдать водителя, который сел за руль, употребив алкоголь. Такого мнения придерживается врач-кардиолог Владимир Хорошев. Медик в беседе с ФАН предупредил, после приема каких лекарств запрещено водить авто. Специалист также прокомментировал резонансный иск в Верховный суд России. Напомним, водителя поймали в состоянии опьянения после приема корвалола и лишили водительских прав.

«Корвалол не относится к группе лекарств, которые нужно в обязательном порядке принимать при сердечных заболеваниях. Оправдать водителя, который сел за руль, употребив алкоголь, ну никак нельзя. Каждый водитель осведомлен, что лекарственные препараты на основе спиртосодержащих веществ не подлежат к приему. Какие тут могут быть вопросы? Человек, в любом количестве употребивший алкоголь перед тем, как сесть за руль, должен быть жестко наказан», — отметил собеседник издания.

Кардиолог Хорошев предупредил, после приема каких лекарств запрещено водить авто
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

По словам специалиста, чтобы избавиться от боли в сердце, вовсе не обязательно пить спиртосодержащие лекарства. Есть седативные и улучшающие сердечную деятельность препараты, которые изготавливаются без использования этилового или любого другого спирта. Медик отмечает, что наиболее часто такие препараты производят в регионах России, например в Алтайском крае и в Чувашии.

Ранее власти ряда российских регионов ввели специальные выплаты для граждан, сообщивших информацию о нетрезвых водителях. Езда в алкогольном опьянении наказывается в стране лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей.

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