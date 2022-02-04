Биржевая стоимость авиакеросина обновила исторический максимум

Москва, 4 февраля. Цена авиакеросина достигла нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют итоги пятничных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Стоимость авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России поднялась на 0,3% — до 61 619 рублей за тонну, превысив показатели предыдущих периодов. Причем с начала 2022 года его цена уже неоднократно обновляла исторические рекорды.

Подешевело 4 февраля только межсезонное дизельное топливо — на 0,66%, до 56 917 рублей за тонну. Другие виды топлива подорожали. Так, зимнее дизтопливо возросло в цене на 0,02%, до 59 794 рублей за тонну, а летнее — на 0,45%, до 56 313 рублей.

Подорожание авиакеросина влияет на стоимость авиаперелетов по России. Так, темп роста средней цены авиарейсов в 2021 году достиг максимума с 2012 года, зафиксировали в Росстате.