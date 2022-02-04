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Оригинальное выступление Захаровой на китайском языке восхитило ведущую Скабееву

Общество
Оригинальное выступление Захаровой на китайском языке восхитило ведущую Скабееву
instagram.com  /  @olgaskabeeva

Москва, 4 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивила журналистов во время брифинга. Она оригинально поздравила китайцев с Новым годом по лунному календарю.

Дипломат решила обратиться к жителям Поднебесной на их родном языке. Она поздравила их сразу с двумя важными событиями: Новым годом и началом Олимпиады, на открытии которой присутствовал президент РФ Владимир Путин, сообщает Радио Sputnik.

«Поздравляю дружественный китайский народ с Новым годом! Желаю нашим друзьям радости, богатства и благополучия. Желаю успеха на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Удачи!», — сказала Захарова на китайском языке.

На выступление представителя МИД обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. Она опубликовала видео с поздравлением Захаровой и коротко прокомментировала: «Круто».

Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Пекине 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля.

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