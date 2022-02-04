Revue Centrafricaine: миротворцы ООН выпускают боевиков из тюрем

Банги, 4 февраля. Руководство многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) освобождает боевиков из тюрьмы, чтобы те могли продолжать убивать население. Об этом сообщило издание Revue Centrafricaine.

«Несмотря на прилагаемые правительством усилия по восстановлению мира и стабильности в ЦАР, "голубые каски" намеренно создают напряженность, чтобы кризис в регионе продолжался, а их мандат продлевался. Несколько раз контингент МИНУСКА обвиняли в сговоре с вооруженными группировками, что миротворцы каждый раз отрицали. Однако на этот раз их поймали с поличным за пособничество бандформированиям», — пишут сотрудники СМИ.

По данным Revue Centrafricaine, в начале февраля жители города Обо обнаружили, что на территорию населенного пункта вернулись три бывших члена группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Ранее они занимались массовыми грабежами, убийствами и погромами, однако центральноафриканским военным удалось их задержать и поместить в тюрьму Нгарагба.

«Боевиков вернули люди МИНУСКА, но вопрос в том, как им удалось проникнуть в лагерь и освободить радикалов? Да и зачем им это? Ответ прост — вновь создать кризис, чтобы был повод пролонгировать мандат и продолжать зарабатывать на продаже ресурсов страны. Поэтому народ ЦАР должен выступить с резкой критикой миротворцев и призвать к немедленному их выводу. Недопустимо, чтобы члены бандформирования чувствовали безнаказанность и могли надеяться на то, что их выпустят по первому же призыву», — заявил один из старейшин города Обо Бартелеми Гонигигберами.

wikipedia.org / hdptcar

Мужчина посетовал на то, что радикалов освободили без решения центральных властей и командования FACA, а повлиять на это могли только «голубые каски».

«Именно МИНУСКА тайно освободила боевиков, чтобы они вернулись и вновь начали творить бесчинства. Мы осуждаем этот акт агрессии и просим власти потребовать скорейшего вывода континента ООН со всей территории региона. Хватит, они все должны уйти», — заключил Гонигигберами.

Ранее жители центральноафриканской деревни Бойо подтвердили, что миротворцы снабжают радикалов оружием и припасами.