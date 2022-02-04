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Космонавты Роскосмоса Шкаплеров и Дубров пожелали удачи российским олимпийцам

Общество

Пресс-служба Роскосмоса опубликовала ролик, на котором космонавт Антон Шкаплеров и Петр Дубров обращаются к российским олимпийцам с борта Международной космической станции.

Члены экипажа российского сегмента МКС, как и множество болельщиков по всему миру, не останутся в стороне и будут наблюдать за Олимпийскими играми. Не обошли вниманием и санкции CAS, из-за которых российская сборная не сможет использовать государственные символы до 16 декабря 2022 года.

«Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны», — сказал Шкаплеров.

В свою очередь, космонавт Петр Дубров пожелал спортсменом побед и новых рекордов.

«Хотим пожелать всем успехов, побед и новых рекордов, пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, а мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на Родину. Удачи вам, друзья», — подчеркнул он.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Российские спортсмены будут выступать под флагом ОКР, в составе нашей команды — 212 человек.

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