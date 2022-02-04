Семья подростка из Крыма заявила о затягивании процесса по ограничению родителей прав

В Крыму подросток из Белогорского района уже долгое время не может добиться официального права жить со своими бабушкой и тетей, так как его мама и отец не исполняют родительских обязанностей, а компетентные органы в этом деле ему пока не способствуют.

Об истории юного крымчанина ФАН рассказывал неоднократно. Несмотря на то, что парень сообщал о насилии в семье, о том, что родители вели маргинальный образ жизни, беспечно относились к его воспитанию, ответственные органы на это не реагировали. По непонятному стечению обстоятельств, почти два года назад он оказался в приюте в Севастополе и, учитывая, что у него есть большая семья, он там все равно пробыл полтора года.

Сейчас 17-летний подросток вместе с тетей и бабушкой и юристом пытаются через суд добиться ограничения прав родителей. Их дело рассматривает Белогорский районный суд. Однако, как сообщила ФАН юрист Ольга Ваганова, семья подозревает, что в суде начали намеренно затягивать данный процесс.

«У нас 31 января должно было состояться судебное заседание, которое перенесли, как мы считаем, по неуважительным причинам. Нам сообщили, что в тот момент судья находилась в совещательной комнате. Официально это указывается как «иные причины», по которым не состоялось заседание. Причем в этот день на заседание приехали все стороны — и сам подросток, и бабушка, юристы, отец ребенка, были органы опеки и прокуратура. Никого заранее об отмене не известили. Видимо, из-за того, что в СМИ в последние дни о нашем деле снова заговорили, там решили по этому делу взять паузу и решить, в каком направлении дальше двигаться, надеясь, что это дело со временем поуляжется, поутихнет», — считает юрист.

Причем, говорит она, все стороны были готовы были посидеть, подождать некоторое время, пока судья освободится, ведь все уже и так были на месте.

«Скажу больше, что гражданско-процессуальный кодекс РФ не предусматривает основания для отложения судебного разбирательства в виде нахождения судьи в совещательной комнате. Там совершенно другой перечень оснований», — подчеркнула Ольга Ваганова.

Global Look Press / Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Также юрист рассказала, что они подали заявление об ускорении рассмотрения дела, сославшись на то, что 31 числа у них был такой прецедент и, согласно процессуальному законодательству, это не является уважительной причиной для отложения судебного заседания, тем более по такому важному вопросу.

«У нас складывается впечатление, что они специально могут начать тянуть время до тех пор, пока мальчику не исполнится 18 лет. Вообще такие серьезные дела по ограничению или лишению родительских прав, если посмотреть статистику, начиная с 2006 года по России, имеют минимальный процент положительных решений. Многие не хотят брать ответственность. Но при этом мать ни разу не приходила на досудебную подготовку, не приходила на отмененное заседание 31 января. Она за все время не пыталась как-то поговорить, встретиться с ребенком, она отсутствует. И у кого какие вопросы по данному поводу возникают, мы не понимаем», ― сказала юрист.

Следующее заседание пройдет 17 февраля. Стоит отметить, что данная ситуация привлекла внимание многих правозащитников, которые подняли вопрос безразличия представителей чиновничьего аппарата по отношению к ребенку в программе «Правозащитники».

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