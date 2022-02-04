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Огонь 24-й зимней Олимпиады зажгли в Пекине

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 17:30
Олимпийские игры 2022
Огонь 24-й зимней Олимпиады зажгли в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 4 февраля. Огонь XXIV зимних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Пекине. Мероприятие завершилось грандиозным праздничным салютом.

Открытие проходило в многофункциональном комплексе «Птичье гнездо». Факел закрепили в центре гигантской снежинки, где указаны все страны-участницы. Так китайские организаторы отразили дух единства спортсменов.

Трансляцию вел телеканал «Россия-1», события в Пекине комментировал журналист Дмитрий Губерниев. В общей сложности в мероприятии приняли участие представители 91 страны.

Первые соревнования начались 2 февраля, комплекты наград разыграют уже 5 февраля. Закрытие Олимпиады намечено на 20 февраля.

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