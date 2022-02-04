Двойные стандарты Парижа: Франция поддержала переходные власти Гвинеи на фоне напряженности с Мали

Конакри, 4 февраля. Во время визита в гвинейский город Канкан посол Франции Марк Фонбостье указал, что Париж поддерживает новые власти страны, устроившие военный переворот. Однако его заявление резко контрастирует с позицией относительно переходных процессов в Мали, сообщает издание Actu Cameroun.

«Я прибыл в республику, чтобы принести послание дружбы и мира от Елисейского дворца. На этапе становления нового государства мы находимся рядом с населением Конакри. И поэтому мы смогли поговорить с местными чиновниками о безопасности, ведь без нее не может быть развития. Обсуждались также проекты наращивания потенциала взаимодействия между сторонами. Словом, мы затронули темы, которые в настоящее время составляют прочность отношений между Гвинеей и Францией», — сказал дипломат.

Примечательно, что заявление Фонбостье прозвучало в тот момент, когда Париж находится в разгаре дипломатического конфликта с правительством переходного периода Мали, которое бывшая метрополия называет нелегитимным.

Федеральное агентство новостей / Aboubakar Sidick M

«Стоит обратить внимание на то, что официальный Бамако также находится на стадии государственного строительства после военного переворота. Так что мы можем наблюдать проявление политики двойных стандартов при одинаковых условиях. Почему же тогда Франция считает, что руководство в Конакри более законно, чем в Бамако?» — задаются вопросом журналисты.

Ранее премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига сообщил, что Елисейский дворец проводит акты политического и дипломатического терроризма в отношении Мали.