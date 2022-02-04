Автоэксперт Ян Хайцеэр предложил ввести в автошколах работу с психологом для учащихся

Москва, 4 февраля. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, как, по его мнению, можно уменьшить число аварий на дорогах с участием начинающих водителей. Автоэксперт считает, что в этом может помочь открытие вакансии психолога в автошколах.

Хайцеэр ответил на предложение заместителя председателя Общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова лишать автомобилистов прав в случаях, если вскоре после сдачи экзамена в ГИБДД они попадают в три аварии. При этом чиновник предложил сохранить возможность таким водителям сдать теоретические и практические экзамены повторно. Хайцеэр считает подобную меру необоснованной и неэффективной.

«Я думаю, что это определенный хайп для того, чтобы напомнить о себе лично, по свей видимости. Я был бы против такого рода нововведения, потому что правила должны быть для всех. Лучше бы боролись за качество обучения в школах вождения, и тогда было бы хорошо, правильно и безопасно», — цитирует автоэксперта «Общественная служба новостей».

Вице-президент Национального автомобильного союза добавил, что хорошей практикой стало бы увеличение часов занятий и более внимательный подход преподавателей к процессу обучения. Хайцеэр также положительно высказался о введении работы с психологом в рамках постижения знаний будущими водителями.

В середине минувшего января был выявлен факт преступления закона одним из инструкторов автошколы УФЫ. Мужчина выступил в роли посредника при передаче взяток от учеников сотруднику ГИБДД за сдачу экзамена по вождению.