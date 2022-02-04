Ушел из жизни старейший актер ТЮЗа им. Брянцева Владимир Тодоров

Санкт-Петербург, 4 февраля. Скончался заслуженный артист России, а также старейший актер Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева Владимир Тодоров. Причина смерти не раскрывается. Информация о дате и месте прощальной церемонии на данный момент не поступала.

Владимир Сергеевич — выпускник Ленинградского государственного института им. А. Н. Островского. За годы работы в ТЮЗе он сыграл более 60 ролей. Среди постановок, в которых участвовал артист, — «Сотворившая чудо», «Сказки Пушкина», «Дом, где разбиваются сердца» и другие.