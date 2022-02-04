По версии следствия, деньги вдовы Градского были вывезены из России



По версии следствия, минимум двое участников ограбления вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко вместе с деньгами, которые они путем угроз выманили у женщины, сейчас находятся за пределами России. Где точно — пока неизвестно, это может быть Белоруссия или другие бывшие республики СССР. Также не исключено, что преступники воспользовались поддельными паспортами.

Известно об одном арестованном по делу о нападении на Марину Коташенко — это гражданин среднеазиатской республики, 27-летний Умеджон Жабборов. Также появилась информация о еще одном задержанном — домработнике Градских, но его статус до сих пор не определен.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Деньги до сих пор не найдены. Вероятнее всего, они у двух других участников разбойного нападения и вывезены из страны.

Напомним, 16 января неизвестные устроили подставную аварию с машиной Марины Коташенко, после чего пересели к ней в автомобиль и потребовали 100 миллионов рублей. В случае отказа они обещали убить всю ее семью. Женщина привезла грабителей домой, достала сумку с купюрами и отдала ее. По словам вдовы певца, она отдала практически все наличные. Средства со счетов Коташенко может получить лишь после вступления в наследство.