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Профессор Межевич предостерег американского «орла» от потери перьев из-за России и Китая

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 17:21
Политика
Профессор Межевич предостерег американского «орла» от потери перьев из-за России и Китая
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 февраля. Россия и Китай должны поблагодарить США за мощный союз. Об этом сказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

Эксперт ответил на вопросы журналистов в эфире медиацентра «Патриот». Сотрудники СМИ напомнили, что 4 февраля президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о международных отношениях. Они поинтересовались, смогут ли Москва и Пекин благодаря сотрудничеству противостоять давлению Запада.

«Я не китаист, но у меня есть некоторый опыт работы с китайскими коллегами... знаете, эта работа шла не очень хорошо на протяжении очень многих лет, поскольку мы очень разные с Пекином. Наш медведь — полубелый-полубурый, у них — панда кунг-фу, очень серьезный, мощный зверь, который из любого орла может выщипать все перья. И вот американцы за последние два года сделали столько для нашего объединения, что мы с Пекином за тридцать лет не могли сделать, за это им огромное человеческое спасибо», — объяснил на пальцах Николай Межевич.

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Пекине. Они договорились общими усилиями противостоять иностранному вмешательству и выступили против расширения НАТО.

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Си Цзиньпин путин китай межевич
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