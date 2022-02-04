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Сатановский: Россия должна ответить видеороликом на фейк США о «вторжении» на Украину

Политика
Сатановский: Россия должна ответить видеороликом на фейк США о «вторжении» на Украину
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 февраля. Власти Соединенных Штатов могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией мотив для «нападения» на Украину. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Политолог навал Вашингтон «мастерами по спецэффектам» и напомнил о ложной угрозе оружия массового уничтожения со стороны бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в адрес Ирака. Тогда политик демонстрировал в ООН пробирку с белым безвредным порошком.

Сатановский предложил российским представителям необычный способ для ответа Вашингтону — снять видеоролик, который будет повествовать о приключениях нынешнего президента США в космосе. Эксперт иронично порекомендовал привлечь для съемок Бондарчука или Михалкова.

«США не смогут доказать свое же заявление о том, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное пропагандистское видео, чтобы получить предлог для вторжения на Украину. Поэтому американцы могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией ролик», — говорит эксперт газете ВЗГЛЯД.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США заявил, что РФ готовит к выпуску фейковый ролик о событиях, происходящих на территории Украины. По словам Неда Прайса, «пропагандистское видео» будет включать сцены с псевдо-трупами, взрывами и разрушенной военной техникой. Тем не менее политик отказался предоставить доказательства.

Ранее востоковед и политолог Евгений Сатановский ответил на призывы пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки не заниматься сравнением действий России и НАТО по Украине.

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