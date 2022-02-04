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Первые конфликты на Олимпиаде 2022: Губерниев «послал» украинца, Кацалапов повздорил с американцами
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Первые конфликты на Олимпиаде 2022: Губерниев «послал» украинца, Кацалапов повздорил с американцами
Спорт
Первые конфликты на Олимпиаде 2022: Губерниев «послал» украинца, Кацалапов повздорил с американцами
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Первый день зимних Олимпийских игр в Пекине ознаменовался не только спортивными событиями и красочной церемонией открытия, но и двумя конфликтами. Сначала повздорили фигуристы, а затем комментатор Дмитрий Губерниев грубо «послал» украинского журналиста.

Проблемы российских фигуристов

Россиянам пока не удалось вырваться на первое место в ходе командных соревнований по фигурному катанию, которые проходят с 4 по 7 февраля. По итогам первого дня после двух этапов турнира Россия отстает от США на три балла, однако у наших спортсменов есть надежда отыграться.

В короткой программе россиянин Марк Кондратюк занял третье место, уступив представителям Японии и США. Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце стали вторыми, отдав первое место американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Пока первая тройка выглядит так: лидирует сборная США с 20 баллами, у России — 17 баллов, у Италии — 14.

Первые конфликты на Олимпиаде 2022: Губерниев «послал» украинца, Кацалапов повздорил с американцами
kremlin.ru / Администрация президента России

Конфликт Кацалапова с американской парой

Никита Кацалапов рассказал о конфликте с американской парой Хаббелл и Донохью во время разминки перед соревнованиями по ритм-танцу. По словам Кацалапова, которые приводит РИА Новости, российская пара первой начала делать связку и американцы, которые их видели, согласно неписанным правилам, должны были уступить, чтобы избежать столкновения. Поскольку правило было нарушено, Кацалапов, по его словам, вспылил.

«Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Накопилось, накипело», — поделился подробностями инцидента Кацалапов.

Впрочем, как отметил российский фигурист, конфликт не будет иметь продолжения.

«Это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята», — с уважением отозвался Никита о соперниках из США.

Первые конфликты на Олимпиаде 2022: Губерниев «послал» украинца, Кацалапов повздорил с американцами
kremlin.ru / Администрация президента России

Спровоцированный Губерниев

Более серьезный конфликт разгорелся между российским комментаторов Дмитрием Губерниевым с украинским журналистом. По словам россиянина, представитель Украины его провоцировал, что и вызвало резкую ответную реакцию. Видео конфликта он уже опубликовал в своих соцсетях.

Инцидент произошел в зоне для журналистов стадиона «Птичье гнездо» перед началом церемонии открытия, которую Губерниев должен был комментировать. Как объяснил позже российский комментатор, он случайно задел перегородку, рядом с которой сидел украинский журналист, после чего извинился.

«Но чувак стал обзываться! А кто обзывается — тот сам так и называется!» — написал комментатор.

СМИ сообщают, что на видеозаписи слышны довольно грубые оскорбления на английском языке.

В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» Губерниев привел подробности инцидента.

«Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал, что я его толкну или ударю. Все для этого делал», — отметил Губерниев.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоялась в Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо». Россияне из-за санкций WADA выступают в нейтральном статусе, под эгидой Олимпийского комитета России.

Первые конфликты на Олимпиаде 2022: Губерниев «послал» украинца, Кацалапов повздорил с американцами
Федеральное агентство новостей /

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