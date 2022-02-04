Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Стамбул, 4 февраля. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Фенербахче».

Турецкий «Фенербахче» вступил в переговоры с «Зенитом» по трансферу 33-летнего форварда Артема Дзюбы. Соответствующую информацию представили журналисты издания Takvim. Источник утверждает, что «Фенербахче» нуждается в центральном нападающем. Дзюба, контракт которого с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года, является приоритетной целью клуба из Стамбула. В этом сезоне воспитанник московского «Спартака» провел за сине-бело-голубых 24 матчах во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее «Зенит» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» в товарищеском матче на сборе в Португалии. Автором единственного мяча стал казахстанский защитник Нуралы Алип.