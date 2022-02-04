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«Кадровое старение»: к концу 2021 года доля молодых госслужащих в Петербурге составила 21%
Общество
«Кадровое старение»: к концу 2021 года доля молодых госслужащих в Петербурге составила 21%
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Число молодых специалистов в Петербурге, желающих работать в органах власти, в 2021 году выросло до 21%. Вместе с тем молодежь чаще других сталкивается с трудностями при построении карьеры во властных структурах. Об этом в день празднования 300-летия «Табеля о рангах» в беседе с ФАН рассказала заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко.

«На сегодняшний день отсутствие эффективно работающих социальных лифтов для начинающих управленцев является проблемой не только Петербурга, но и всей России. Власть нуждается в непрерывной ротации и обновлении. Наличие системы по привлечению перспективных молодых кадров в политику — это стратегически важный момент», — заявила Ветренко.

Говоря о Северной столице, специалист отметила, что подобных социальных лифтов в регионе не так много. По словам эксперта, сейчас наблюдается «старение» исполнительной и представительской власти, сокращение количества молодых специалистов и, как следствие, потеря обратной связи по линии «власть — молодежь».

Кадровое «старение»: к концу 2021 года доля молодых госслужащих в Петербурге составила 21%
Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«На мой взгляд, в такой ситуации Петербургу необходима выработка единой стратегии по созданию открытых экспериментальных форм вовлечения молодежи в политику. Такая программа-миссия поможет сфере избавиться от закрытости и обособленности и покажет, что на госслужбе можно успешно строить карьеру, активно заниматься общественно значимыми проектами», — подчеркнула профессор.

Подводя итог, Инна Ветренко предложила сделать акцент на развитии молодежных отделений политических партий в городе на Неве. Их деятельность даст новый импульс для присоединения молодых управленцев к политическому участию.

В то же время Минтруд уже заявлял, что более трети выпускников российских вузов работают не по специальности. Они просто не могут найти работу в своей сфере, поскольку молодые специалисты не могут конкурировать с соискателями, имеющими практические знания.

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ранхигс ветренко кадровое старение
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