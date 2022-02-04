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Принц Гарри отрекся от своего окружения ради Меган Маркл

Общество
Принц Гарри отрекся от своего окружения ради Меган Маркл
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

Лондон, 4 февраля. Меган Маркл и принц Гарри не пригласили на вечеринку в честь свадьбы лучшего друга внука королевы Елизаветы II Тома Инскипа, которого многие звали просто Скиппи.

Мужчина был очень расстроен этим фактом. По словам источника, на следующий день после бракосочетания Скиппи сделал ехидное замечание.

«Он сказал: «Меган слишком сильно изменила Гарри. Я чувствую, что потерял друга», — поделился инсайдер с изданием Mirror.

Зато на мероприятии присутствовали звезды первой величины: теннисистка Серена Уильямс, Виктория и Дэвид Бекхэмы, Джордж и Амаль Клуни, певец Элтон Джон. Друзья принца Гарри поняли, что это были люди, с которыми молодожены хотели бы общаться в дальнейшем. Фактически внук королевы открестился от своего окружения.

Скипп был приятелем герцога Сассекского со времен учебы в Итоне. Они поддерживали отношения и после окончания колледжа, но после знакомства с Маркл принц Гарри охладел к старым друзьям.

Внук королевы Елизаветы II с супругой в 2020 году сложили с себя королевские полномочия. После этого на герцогов Кембриджских Кейт Миддлтон и принца Уильяма легли дополнительные обязанности.

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