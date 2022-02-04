Глава «Сбера» Греф сообщил о стремлении снизить уровень стресса клиентов

Москва, 4 февраля. Сбербанк намеревается избавиться от практики мисселинга, когда одни продукты продаются под видом других. Об этом пишет ТАСС.

«Сбер» планирует снизить стресс банковских клиентов, которые посещают отделения организации, а также устранить мисселинг. Соответствующее заявление сделал председатель правления кредитной компании Герман Греф.

Указанные цели обрисованы в планах Сбербанка, которые презентовали банковским топ-менеджерам во время бизнес-конференции, ежегодно устраиваемой банком.

«Необходима нулевая толерантность к некачественным продуктовым решениям, некачественному обслуживанию и мисселингу в деятельности банка, к стрессу клиента», — указывается в презентации Грефа.

Пока что никаких сроков относительно реализации заявленных целей озвучено не было. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина еще в конце прошлого года заявила, что регулятор будет повышать размеры штрафов за мисселинг и искусственное навязывание финансовых услуг. Как отметила глава Банка России, масштабы такой борьбы сравнимы с зачисткой банковской системы.

Недавно Сбербанк предложил новую услугу, которая позволяет организовать дополнительную защиту переводов, которые совершают родственники и близкие. Предполагается, что продукт поможет избежать потерь денежных средств из-за давления мошенников.