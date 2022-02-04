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Под натиском глобальной инфляции: как остановить рост цен на продукты в российских магазинах
Экономика
Под натиском глобальной инфляции: как остановить рост цен на продукты в российских магазинах
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Общемировой рост цен на продукты побил рекорд 2011 года, однако российские власти вряд ли допустят сильный разгон цен на продовольственные товары. Поэтому подорожание будет, но уже в меньшем объеме. Об этом в беседе с ФАН сказал владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

Мировой индекс цен на продовольствие в прошлом месяце увеличился на 1,1% к декабрю и составил 135,7 пункта. По мнению эксперта, это результат глобальной инфляции, но, безусловно, у подорожания продуктов внутри страны есть и другие причины. 

«Несмотря на рекордную инфляцию в январе, мы считаем, что российские власти вряд ли допустят сильный разгон цен на продовольственные товары, так как от этого напрямую зависит благополучие российских граждан. Конечно, серьезно повлиять на инфляцию сложно, особенно если учесть, что на данный момент это общемировой тренд. К тому же российские производители продуктов питания закупают за рубежом оборудование, материалы и сырье для производства», — отметил Кочетков. 

При этом главными внутренними врагами эксперт назвал высокую волатильность рубля и инфляцию. Как он рассказал, по итогам прошлого года урожай зерновых твердых сортов подорожал на внутреннем рынке почти на 25%. В 2022 году ожидается рост цен уже в меньшем объеме — возможно, на 10-15%, но тем не менее подорожание все равно будет, уверен собеседник ФАН.

Под натиском глобальной инфляции: как приостановить рост цен на продукты в российских магазинах
Из личного архива Дмитрия Кочеткова /

«Препятствовать росту цен в долгосрочной перспективе можно с помощью импортозамещения и развития программ торгового финансирования совместно с российским банками. Например, если увеличить объем используемой сельхозтехники российского производства. Также возможно повлиять на цены с помощью использования новейших технологий, которые помогут сократить издержки бизнеса. Безусловно, снижение цен на мировых рынках также повлияет на внутрироссийские цены. Однако оптимистичные прогнозы можно будет строить при начале цикла снижения ключевой ставки Банка России», — сказал Кочетков.

По его словам, кредитование реального сектора экономики по двузначной процентной ставке заставляет еще тщательнее взвешивать решения компаний сельхозиндустрии. Поэтому количество амбициозных новых проектов в отрасли пока очень скромное.

Министерство сельского хозяйства в свою очередь занимается разработкой мер дополнительной поддержки хлебопекарной отрасли и производителей молока. Предполагается, что это притормозит подорожание продукции. В качестве поддержки Минсельхоз рассчитывает направить порядка 2,5 млрд рублей субсидиями на выпуск хлебобулочных изделий.

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кочетков продовольствие цены на продукты
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