Берлин, 4 февраля. Бывший британский премьер Тереза Мэй, а также действующий глава Правительства Нидерландов Марк Рютте и еще несколько политиков рассматриваются в качестве возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга, передает немецкое издание DPA.

Сейчас генсеком Североатлантического альянса является бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг. До этого стало известно, что норвежское правительство планирует назначить его на должность главы ЦБ после того, как политик покинет пост руководителя НАТО.

«Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис были выдвинуты в качестве возможных кандидатов на должность (генсека. — Прим. ФАН) НАТО», — сообщили журналисты.

В минфине Норвегии ранее сообщили, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом на должность главы Центрального банка королевства.