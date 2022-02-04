Три кандидата на пост премьер-министра Ливии подали документы в парламент страны

Тобрук, 4 февраля. Член Палаты представителей Ливии Абдель Монейм аль-Арфи сообщил, что только три кандидата на пост премьер-министра подали соответствующие документы в парламент.

Претендентами стали бывший глава МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага, политический активист Марван Омейш и экс-вице-премьер Ахмед Майтыг. Они посетят заседание ведомства в следующий понедельник, чтобы представить свою программу.

«Замена руководства кабинета министров является решением Палаты представителей Ливии. Прием документов продлится до 7 февраля включительно», — говорится в сообщении.

Абдель Монейм аль-Арфи добавил, что еще один кандидат готов подать документы в парламент — Мухаммед аль-Мунтасир, ливийский бизнесмен. Согласно источникам, в настоящий момент он собирает необходимые бумаги.

Каждый из претендентов на пост премьер-министра обязан соответствовать 12 условиям, среди которых гражданство Ливии, отсутствие иностранного паспорта, наличие высшее образование и письменное предоставление отказа от участия в президентских выборах.

Парламент Ливии изберет нового премьер-министра 8 февраля. Окончательный список кандидатов сформируют и изучат накануне заседания.