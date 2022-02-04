Украинские футзалисты не станут жать руки россиянам перед полуфиналом ЧЕ

Амстердам, 4 февраля. Игроки сборной Украины по мини-футболу откажутся от рукопожатий с россиянами перед матчем 1/2 финала чемпионата Европы.

Глава федерации футзала Украины Сергей Владыко допустил, что игроки национальной команды не станут жать руки соперникам из России перед началом полуфинального матча континентального первенства. Его слова приводит Meta-ratings.com.ua.

«Не думаю, что мы пожмем руки. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими», — подчеркнул Владыко.

Встреча сборных России и Украины начнется на амстердамской арене «Зигго Дом» в 19 часов по московскому времени. В прямом эфире первый полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу покажет телеканал «Матч ТВ».