Общественники ЦАР обвинили миротворцев ООН в сговоре с боевиками

Банги, 4 февраля. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) укрывает боевиков, что следует расценивать как недружественные действия по отношению к нашему народу и стране. Об этом в эфире Radio Lengo Songo заявил координатор «Сети добровольцев по развитию ЦАР» Элвис Реамде.

«В конце января наши военные преследовали группу радикалов в районе деревни Бойо, что в нескольких километрах от Бамбари. Именно тогда миротворцы спасли преступников, позволив разместиться на территории собственного лагеря, куда доступ для FACA закрыт. Этот поступок можно расценивать как шаги, направленные на сохранение жизней преступникам, грабящим и убивающим гражданских. А ведь в МИНУСКА должны поддерживать население, жирных жителей, но мы наблюдаем обратное. Это недопустимо», — сказал Реамде.

Координатор общественного объединения добавил, что в указанном районе контингент ООН не раз попадался на взаимодействии с радикалами. Центральноафриканцы утверждают, что миротворцы и боевики часто устраивают встречи, во время которых передаются вооружение, боеприпасы и высокотехнологичная техника для ведения разведки.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Это вызывает гнев и отчаяние, потому что «голубые каски» пришли защищать мирное население, а не вооруженных бандитов. Власти и руководство МИНУСКА должны отреагировать на постоянные ошибки и преступления отдельных сотрудников международной организации. Но, скорее всего, мы наблюдаем преступный сговор миротворцев с радикалами, потому что с приходом ООН ЦАР не может вернуться к миру и стабильности. Позор МИНУСКА», — заключил Реамде.

Ранее сотрудники Bé-Afrika Sango, ссылаясь на источники в правоохранительных органах ЦАР, сообщили, что спецслужбы Франции координируют действия боевиков CPC.