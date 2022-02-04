Актер Джеймс МакЭвой тайно женился на ассистентке режиссера

Лос-Анджелес, 4 февраля. Шотландский актер Джеймс МакЭвой, снявшийся в фильмах «Сплит», «Грязь», Стекло», женился на ассистентке режиссера Лизе Либерати.

Джеймс МакЭвой был женат на актрисе Энн-Мари Дафф, этот брак существовал до 2016 года. Позднее появились слухи о том, что артист закрутил роман с Либерати. Это произошло на съемках фильма «Сплит» Найта Шьямалана. В 2019 году западные таблоиды писали о тайной свадьбе пары, но МакЭвой эту информацию не комментировал.

Однако в недавнем интервью Guardian актер все-таки подтвердил факт бракосочетания. Ради супруги МакЭвой даже переехал в Филадельфию — родной город Либерати. По его словам, этот город уже стал для него вторым домом.

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