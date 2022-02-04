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Актер Джеймс МакЭвой тайно женился на ассистентке режиссера

Общество
Актер Джеймс МакЭвой тайно женился на ассистентке режиссера
Global Look Press  /  City News Moskva

Лос-Анджелес, 4 февраля. Шотландский актер Джеймс МакЭвой, снявшийся в фильмах «Сплит», «Грязь», Стекло», женился на ассистентке режиссера Лизе Либерати.

Джеймс МакЭвой был женат на актрисе Энн-Мари Дафф, этот брак существовал до 2016 года. Позднее появились слухи о том, что артист закрутил роман с Либерати. Это произошло на съемках фильма «Сплит» Найта Шьямалана. В 2019 году западные таблоиды писали о тайной свадьбе пары, но МакЭвой эту информацию не комментировал.

Однако в недавнем интервью Guardian актер все-таки подтвердил факт бракосочетания. Ради супруги МакЭвой даже переехал в Филадельфию — родной город Либерати. По его словам, этот город уже стал для него вторым домом.

Ранее солист группы «Челси» Арсений Бородин объяснил, почему еще не женился. Музыканту приписывали романы со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, но ни одни отношения не закончились походом в ЗАГС. Артист признался, что не может сделать предложение девушке, в которой не уверен.

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