Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 17:42
17:42
Экономика
Стратег «Сбера» Рапохин: ЦБ может поднять ключевую ставку до 9,5%
17:42
Общество
Переболевшего коронавирусом Щербакова выписали из больницы
17:41
Экономика
Безработица в США достигла 4% по итогам января
17:38
Политика
Политолог Хазин высмеял громкие заявления стран Запада о «вторжении» России на Украину
17:36
Экономика
Биржевая стоимость авиакеросина обновила исторический максимум
17:36
Весь мир
Revue Centrafricaine: миротворцы ООН выпускают боевиков из тюрем
17:36
Шоу-бизнес
По версии следствия, деньги вдовы Градского были вывезены из России
17:36
Общество
Оригинальное выступление Захаровой на китайском языке восхитило ведущую Скабееву
17:35
Происшествия
Изнасилованного трансвеститами в Москве иностранца осудили за хранение наркотиков
17:35
Спорт
Первые конфликты на Олимпиаде 2022: Губерниев «послал» украинца, Кацалапов повздорил с американцами
Все новости

Премьер-министр ЦАР обсудил с послом Республики Конго развитие двусторонних отношений

Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил с послом Республики Конго развитие двусторонних отношений
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 4 февраля. Власти Центральноафриканской Республики и Конго совместно реализуют ряд стратегических проектов, позволяющих еще больше развивать двустороннее сотрудничество. Об этом во время встречи с конголезским послом Дельфином Эмбонзу заявил премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра.

Высокопоставленный дипломат посетил главу правительства, чтобы сообщить о предстоящем проведении 6-го совместного заседания представителей двух государств, запланированного на 4-й квартал 2022 года.

«Совместная комиссия позволяет оценить реализацию различных действий, принятых на последней встрече, а также укрепить узы сотрудничества между Банги и Браззавилем.

Двустороннее взаимодействие находится на невероятно высоком уровне, особенно если говорить об общих интеграционных проектах, таких как транспортный коридор Конго — Центральноафриканская Республика — Чад. Это еще больше укрепляет и сближает наши народы», — сообщил Эмбонзу во время переговоров с Дондра.

Ранее также стало известно, что Правительство Руанды в ближайшее время начнет экспорт злаков в ЦАР и ДРК. Образцы для этапа тестирования уже отправлены в обе страны. В среднем государство производит около 9000 тонн культурного растения.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Премьер-министр ЦАР обсудил с послом Республики Конго развитие двусторонних отношений
африка развитие цар двусторонние отношения республика конго
Комментировать