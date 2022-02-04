Премьер-министр ЦАР обсудил с послом Республики Конго развитие двусторонних отношений

Банги, 4 февраля. Власти Центральноафриканской Республики и Конго совместно реализуют ряд стратегических проектов, позволяющих еще больше развивать двустороннее сотрудничество. Об этом во время встречи с конголезским послом Дельфином Эмбонзу заявил премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра.

Высокопоставленный дипломат посетил главу правительства, чтобы сообщить о предстоящем проведении 6-го совместного заседания представителей двух государств, запланированного на 4-й квартал 2022 года.

«Совместная комиссия позволяет оценить реализацию различных действий, принятых на последней встрече, а также укрепить узы сотрудничества между Банги и Браззавилем. Двустороннее взаимодействие находится на невероятно высоком уровне, особенно если говорить об общих интеграционных проектах, таких как транспортный коридор Конго — Центральноафриканская Республика — Чад. Это еще больше укрепляет и сближает наши народы», — сообщил Эмбонзу во время переговоров с Дондра.

Ранее также стало известно, что Правительство Руанды в ближайшее время начнет экспорт злаков в ЦАР и ДРК. Образцы для этапа тестирования уже отправлены в обе страны. В среднем государство производит около 9000 тонн культурного растения.