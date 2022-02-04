Чиновники ЭКОВАС потребовали от правительства Буркина-Фасо четкого графика проведения выборов

Уагадугу, 4 февраля. Лидеры государств — членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвали новое правительство в Буркина-Фасо представить график проведения президентских и парламентских выборов. Об этом сообщила радиостанция SABC.

«Хотели бы получить от действующего руководства в Уагадугу четкие сроки, которые позволили бы сориентироваться международному сообществу, а республике — вернуться к гражданским институтам», — заявил председатель комиссии субрегиональной организации Жан-Клод Бру.

Кроме того, он выразил разочарование тем, что с августа 2020 года правительство переходного периода Мали также не передало субрегиональному сообществу «приемлемый» для него график проведения избирательного процесса.

«Подобный документ мог бы привести к смягчению санкционного режима в отношении Бамако», — подчеркнул Бру.

Во время встречи лидеры государств — членов ЭКОВАС обсуждали военные перевороты, состоявшиеся в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо, а также пытались выработать приемлемую реакцию на смену власти в указанных республиках.

Федеральное агентство новостей /

«На текущей неделе была предпринята попытка подобных действий еще в одной стране — Гвинее-Бисау. Однако произошедшее удалось купировать благодаря подразделениям спецназа, сохранившим верность избранному лидеру», — отметили в SABC.

Председательствующий президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что чиновникам ЭКОВАС необходимо «коллективными действиями противостоять возникшей политической нестабильности в регионе».

«Возврат переворотов бросает вызов демократическому образу жизни, который избрала для себя Западная Африка», — сказал он.

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич в интервью корреспонденту ФАН сообщал, что не нужно удивляться появлению на улицах столицы Буркина-Фасо и других государств Черного континента российского триколора, так как флаг РФ стал символом начала освободительного движения в регионе.