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Тренер российской команды по саням назвал COVID-19 главной сложностью в подготовке к ОИ

Олимпийские игры 2022
Тренер российской команды по саням назвал COVID-19 главной сложностью в подготовке к ОИ
twitter.com  /  @Beijing2022

Пекин, 4 февраля. Главный тренер олимпийцев российской команды по санному спорту Сергей Чудинов назвал главную сложность при подготовке к старту Олимпийских игр. По его словам, она связана с коронавирусом.

Чудинов объяснил, что все спортсмены после прибытия в Пекин каждый день проходят тестирование на выявление коронавирусной инфекции. В условиях пандемии, по сути, именно она решает, будет олимпиец участвовать в соревнованиях или нет. Осознание, что в любой момент можно «выбыть из игры», стало настоящим испытанием для представителей сборных, рассказал тренер.

«У итальянцев просто часть уже заездов совершил Доминик Фишналлер, у него приходит положительный тест. Он, бедный, вчера даже не сдержал слезу. И все, конечно. Все его прекрасно понимают, такой огромный путь пройден. Каждый новый ПЦР-тест перед соревнованиями — это стресс», — заявил Чудинов.

Он также добавил, что для проведения исследований используются китайские тесты с высокой чувствительностью. Кроме того, первый результат может оказаться положительным, а следующий — отрицательным. Собеседник РЕН ТВ отметил, что в этом случае проводить проверку должна специальная комиссия.

Зимние Олимпийские игры официально стартовали в Пекине 4 февраля. Соревнования будут проходить вплоть до 20 февраля. Их участниками станут около 2800 спортсменов.

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олимпиада тест коронавирус
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