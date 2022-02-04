Задремавший во время прохода украинских спортсменов на Олимпиаде Путин попал на видео

Пекин, 4 февраля. Президент России Владимир Путин задремал во время церемонии открытия Олимпийских игр. Он решил ненадолго прикрыть глаза, когда на арене появились украинские спортсмены.

Торжественное мероприятие проходит в Пекине 4 февраля. Сейчас весь мир смотрит на парад олимпийских спортсменов со всего света. На стадион выходят атлеты с государственными флагами.

Знамя украинской сборной несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Во время прохода атлетов камера показала Владимира Путина, который сидел на трибуне. На просочившихся в Сеть кадрах видно, что глава государства задремал.

Однако он не пропустил выход сборной России. Глава государства стоя приветствовал соотечественников.

Путин перед церемонией открытия Олимпиады встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры по итогам встречи приняли совместное заявление.