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Задремавший во время прохода украинских спортсменов на Олимпиаде Путин попал на видео

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 16:30
Общество
Задремавший во время прохода украинских спортсменов на Олимпиаде Путин попал на видео
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 4 февраля. Президент России Владимир Путин задремал во время церемонии открытия Олимпийских игр. Он решил ненадолго прикрыть глаза, когда на арене появились украинские спортсмены.

Торжественное мероприятие проходит в Пекине 4 февраля. Сейчас весь мир смотрит на парад олимпийских спортсменов со всего света. На стадион выходят атлеты с государственными флагами.

Знамя украинской сборной несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Во время прохода атлетов камера показала Владимира Путина, который сидел на трибуне. На просочившихся в Сеть кадрах видно, что глава государства задремал.

Однако он не пропустил выход сборной России. Глава государства стоя приветствовал соотечественников.

Путин перед церемонией открытия Олимпиады встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры по итогам встречи приняли совместное заявление.

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украина путин олимпиада
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