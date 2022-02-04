Премьер Польши Моравецкий анонсировал начало поставок вооружения на Украину

Варшава, 4 февраля. Польша начнет передачу вооружения на Украину на следующей неделе. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Варшава приняла решение о передаче Киеву крупной партии оборонительного вооружения. Как указал глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох, речь идет о десятках тысяч единиц оружия.

Номенклатура вооружения, которое отправится на Украину, не уточнялась. Однако известно, что помощь будет оказана на безвозмездной основе.