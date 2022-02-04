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Премьер Польши Моравецкий анонсировал начало поставок вооружения на Украину

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 16:32
Армия
Премьер Польши Моравецкий анонсировал начало поставок вооружения на Украину
Global Look Press  /  DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de

Варшава, 4 февраля. Польша начнет передачу вооружения на Украину на следующей неделе. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Варшава приняла решение о передаче Киеву крупной партии оборонительного вооружения. Как указал глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох, речь идет о десятках тысяч единиц оружия.

Номенклатура вооружения, которое отправится на Украину, не уточнялась. Однако известно, что помощь будет оказана на безвозмездной основе.

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украина польша оружие
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